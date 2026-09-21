Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, gazilere gösterilen vefa ve minnetin önemine dikkat çekerek, “Bir gazi vurulunca değil, unutulunca ölür” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen program, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı verildiğini hatırlatan Avcı, 19 Eylül’ün aynı zamanda tüm gazilere duyulan minnetin simgesi olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca vatan savunmasında büyük mücadeleler verdiğini belirten Avcı, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs’ı örnek gösterdi. Avcı, Türk milletinin “olağanüstü direniş gücü, savaş meydanındaki mertliği ve vatan savunmasındaki sarsılmaz adanmışlığı” ile tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

HACER ANA’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Konuşmasında Türk kadınlarının vatan savunmasındaki fedakârlığına da değinen Avcı, Bilecikli Hacer Ana’nın 14 yaşındaki oğlunu cepheye gönderirken söylediği sözleri hatırlattı.

Avcı, Hacer Ana’nın oğluna, “Ezan susacaksa, bayrak inecekse, namusumuz düşman tarafından çiğnenecekse, düşman ayağı vatan toprağına basacaksa; dayıların, ağaların ve baban gibi şehit ol, dönme” sözleriyle seslendiğini aktararak, bu ifadelerin vatan sevgisi ve fedakârlığın güçlü bir örneği olduğunu belirtti.

Tarih bilincinin gelecek nesiller açısından önem taşıdığını vurgulayan Avcı, “Tarihi; gençlerimize ışık tutmak, yaptığımız hataları tekrarlamamalarını ve başardığımız güzel işleri daha ileriye taşımalarını sağlamak için anlatırız” ifadelerini kullandı.

Gençlere duydukları güveni de dile getiren Avcı, kendilerine teslim edilen sancağın gelecek nesiller tarafından daha ileriye taşınacağına inandıklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Avcı, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur diledi, hayatını kaybeden gazileri de rahmetle andı.

Gaziler Günü programı, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencilerinin şiirlerini okumasının ardından sona erdi.