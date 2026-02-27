

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Polisevi'nde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İftar programında, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları şehit aileleri ve gazimiz ile bir araya geldi.

Programda şehitlerin emanetleri olan kıymetli aileleri ve gazimize hayırlı ramazanlar dileyen İl Emniyet Müdürü Çağlar, "Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.