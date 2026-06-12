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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’teki Osmangazi Tüneli içinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten İstanbul istikametine seyir halinde bulunan 11 AB* 80* plakalı minibüs Osmangazi Tüneli içinde aynı istikamette seyir halindeki 06 FE* 53* plakalı traktöre arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan şahıs ise hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre yol trafiğe kapatılırken daha sonra tek şeritten kontrollü şekilde açıldı.