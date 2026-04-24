Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut Adana'ya Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne de yeni atama yapıldı.

Onur Vahdettin Akbulut Bilecik Orman İşletme Müdürü iken Adana Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmakta olan Turgay Akyüz Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atandı.

Vali Faik Oktay Sözer, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Onur Vahdettin Akbulut ve Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atanan Turgay Akyüz ile Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ı makamında kabul etti.

Vali Faik Oktay Sözer, her iki müdüre de yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.