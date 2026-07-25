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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 6 dönemdir Cumhuriyet Halk partisi Milletvekili olan Yaşar Tüzün istifa ederek Özgür Özel’in kurduğu Yeni Partinin kurucular kurulunda yer alırken, parti rozeti de Yeni Parti kurucu Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldı.

Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Partinin ilk kurucular kurulu toplantısı Ankara Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisinde 6 dönemdir Bilecik Milletvekili olan Yaşar Tüzün de partisinden istifa ederek Yeni Partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Yeni Partinin ilk kurucular kurulu toplantısı Ankara Anadolu Kulübü’nde yapılırken Tüzün de toplantıda yer aldı ve parti rozeti kurucu Genel başkan Özgür Özel tarafından takıldı.

Yaşar Tüzün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısını Ankara Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, ülkemiz ve milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek, halkın iktidarını milletimizle birlikte mutlaka kuracağız!” dedi.