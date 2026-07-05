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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

3 Temmuz Cuma günü saat 10.00 sıralarında düzenlenen tatbikata, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AKSA Doğalgaz ve OEDAŞ ekipleri katıldı.

Gerçeğini aratmayan senaryo kapsamında, olağanüstü bir durumda kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon, müdahale süreçleri ve acil durum planları uygulamalı olarak test edildi. Ekipler, senaryo doğrultusunda görevlerini koordineli şekilde yerine getirirken, olası risklere karşı izlenecek prosedürler de gözden geçirildi.

Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve acil durumlara hazırlık seviyesini artırmayı amaçlayan tatbikat, planlandığı şekilde tamamlanırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.