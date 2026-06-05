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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalar yürüterek bu alanda büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla kurulan Bilecik Kültür ve Sanat Derneği, düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.

Derneğin açılış programına; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Anahtar Parti İl Başkanı Serkan Kısacık, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Furkan Burulday Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstiklal Mahallesi Muhtarı Nesrin Mazlum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞTA EMİNE TÜRKER ÖZGEN YENİ KİTABINI İMZALADI

Bilecik Kültür ve Sanat Derneğinin açılış kurdelesinin törene katılan protokol üyeleri tarafından kesilmesi sonrası Bilecikli yazar Emine Türker Özgen “Her Şey Olmaması Gerektiği Gibi” isimli yeni kitabını okuyucularla buluşturdu. Özgen, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti ve yeni kitabı hakkında bilgi verdi.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde faaliyetlerine başlayan, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler düzenlemeyi amaçlayan Bilecik Kültür ve Sanat Derneği’nin, kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.