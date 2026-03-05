Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik, Okul Spor Faaliyetleri Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.
İstasyon Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen grup müsabakaları düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.
7 ilden 12 okul takımının ve yaklaşık 200 sporcunun katılım sağladığı organizasyon, 4 gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir açılış töreninin ardından, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, okullarımıza ve hakemlerimize teşekkür ediyor; müsabakalarda başarılar diliyoruz." dedi.