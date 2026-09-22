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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kocaelispor U15 Kadın Futbol Takımı, Bilecik Koleji Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen 6 genç sporcuyu kadrosuna kattı.

Kadın futbolunda altyapısını güçlendirmeye devam eden Kocaelispor, Bilecik’ten 6 genç futbolcunun transferini gerçekleştirdi. Bilecik Koleji Kadın Futbol Takımı’nda yetişen sporcular, bundan sonraki süreçte Kocaelispor forması altında mücadele edecek.

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada genç oyuncuların gelişiminde emeği bulunan antrenör Ozan Çağrı Gül’e teşekkür edilirken, takıma katılan sporculara başarı dilekleri iletildi.

Gerçekleştirilen transferlerle Bilecik’te yetişen 6 genç kadın futbolcu, kariyerlerine Kocaelispor altyapısında devam edecek.