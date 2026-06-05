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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Kolej Spor Kulübü Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül, Avrupa İşitme Engelliler Futbol Gençlik Oyunları hazırlıkları kapsamında Milli Takım teknik ekibinde görevlendirildi.

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‎17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Futbol Gençlik Oyunları öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık kampında görev alacak olan Gül, 6-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Kütahya’da yapılacak Milli Takım Kampı’nda antrenör olarak görev yapacak.

Bilecik Kolej Spor Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Ozan Çağrı Gül’ü bu önemli görevinden dolayı tebrik ediyor, kamp sürecinde ve sonrasında başarılar diliyoruz” denildi.