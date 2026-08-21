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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Kolej Spor Kulübü’nün mücadele edeceği U15 Gelişim Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi.

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‎Genç kız sporcuların daha fazla müsabakaya çıkarak tecrübe kazanması ve sportif gelişimlerini sürdürmesi hedeflenen ligde, Bilecik Kolej Spor Kulübü de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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‎Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakaların genç sporcuların gelişimi açısından önemine dikkat çekilerek, “Kızlarımız için daha fazla müsabaka, daha fazla tecrübe ve daha fazla gelişim demek. Her maçta öğrenmeye, güçlenmeye ve hedeflerimize birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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‎Yeni sezona ilişkin hedeflerin de paylaşıldığı açıklamada, “Her maç gelişim, her mücadele geleceğe bir adım” mesajı verilirken, U15 takımında yer alan tüm sporculara başarı dilekleri iletildi.

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‎Kulüp açıklamasında, “Yeni sezonda tüm kızlarımıza başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun kızlar!” denildi.