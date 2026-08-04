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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Spor Kulübü Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül ile sporcular Ecrin Özdemir ve Hazal Dağlı, 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TİESF U23 Futsal Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Milli davet, Bilecik spor camiasında sevinçle karşılanırken, sporcuların ve teknik ekibin elde ettiği başarı takdir topladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ozan Çağrı Gül ile milli takım kampına davet edilen sporcular Ecrin Özdemir ve Hazal Dağlı tebrik edilerek, kamp süresince U23 Futsal Milli Takımı'na başarı dilekleri iletildi.