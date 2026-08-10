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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Spor Kulübü, Bilecik'te kamp çalışmalarını sürdüren Futsal Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, sporcuların performanslarını değerlendirmeleri ve Milli Takının hazırlıklarını sürdürmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıdı.

Bilecik Kolej Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futsal Milli Takımı'nı Bilecik'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "İlimizde ağırladığımız Futsal Milli Takımımızla hazırlık müsabakası yaptık. Milli takımımızı ilimizde misafir etmekten mutluluk duyuyor, bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.