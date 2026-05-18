Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Eskişehir deplasmanından kazanarak döndü.

Kadınlar 3. Ligi 8. Grupta mücadele eden Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligin 2. haftasında Eskişehir Çamlıca Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun yağmur altında oynan karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir futbol sergileyen Bilecik Kolaj Kız Futbol takımı 35. dakikada Zeynep Yılmaz’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 41 ve 44. dakikalarında Ecemnaz Dönmez ile 2 gol daha bulan Bilecik temsilcisi ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ev sahibi ekibin farkı azaltmak için yaptığı ataklarda bulduğu 1 gol skoru 3-1’e taşıdı. Ev sahibi ekibin bulduğu bu gol sonrası maçta başka gol olmayınca müsabaka 3-1 Bilecik kolej Kız Futbol takımının üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Bilecik Kolej SK ligde liderliğe yükselirken, 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de kendi sahasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi SK ile karşılaşacak.