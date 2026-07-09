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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. lige çıkma yolunda yarı finalde Büyükçekmece Karadeniz İdmanocağı Spor ile karşılaştı.

Kocaeli Avni Kalkavan sahasında oynan yarı final müsabakası büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Büyükçekmece Karadeniz İdmanocağı Spor karşılaşmadığı bulduğu tek gol ile Bilecik Kolej Kız Spor Kulübünü 1-0 mağlup ederek finale çıkan taraf oldu.

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübünün ilk andan son ana kadar karakter koyan, mücadele eden ve Bilecik’e büyük bir gurur ve heyecan yaşatan, futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür ediyor, 2. lige çıkma yolunda bir dahaki sene için başarılar diliyoruz.