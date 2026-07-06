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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. lig 8. grupta mücadele etti. Bilecikİl kızlar gruplarını namağlup şampiyon bitirirken, 2. lige çıkma yolunda çeyrek finalde Düzce İdmanyurdu Gençlik ve Spor ile eşleşti.

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‎Çeyrek final müsabakası tarafsız saha olan Sakarya Erenler Atatürk Stadı 2 nolu sahada oynandı.

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‎4 Temmuz Cumartesi günü oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısını Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü 2-0 önde tamamladı.

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‎Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü maçın ikinci yarısında rakibinin bulduğu 2 gole engel olamayınca maçın normal süresi 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

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‎Maçın uzatma bölümünün son dakikalarında bir gol daha bulan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü maçtan 3-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.