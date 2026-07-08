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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Kadın Futbolundaki başarılı temsilcisi Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü 2. lige yükselme yolunda Düzce İdmanyurdu Gençlik ve Spor ile karşılaşmış, rakibini 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı. Bilecik Kolej Kız Spor Kulübünün yarı finaldeki rakibi ve maçın hangi tarihte nerede oynanacağı belli oldu.

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. ligden 2. lige çıkma yolunda yarı finalde Büyükçekmece Karadeniz İdmanocağı Spor ile eşleşti.

Kadınlar 3. Lig Olay-Off Müsabakaları yarı Final maçı 8 Temmuz Çarşamba günü (yarın) saat 17.00’de Kocaeli’de oynanacak.