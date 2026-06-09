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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kız Kolej Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Bursa temsilcisi karşısında adeta gol oldu yağdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 8. Grup 4. Hafta karşılaşmasında Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Bursa temsilcisi Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor takımına konuk oldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Spor Sahasında oynan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı rakibi karşısında adeta gol olup yağdı.

Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı rakibini bulduğu 9 gol ile mağlup ederek sahadan 9-0 galip ayrıldı.

Bilecik temsilcisi elde ettiği bu sonuçla ligin 4. haftasının ardından 12 puanla zirvedeki yerini korudu.

Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligin 5. Haftasında 14 Haziran Pazar günü saat 14.00’de kendi sahasında Eskişehir temsilcisi Çamlıca Gençlik ve Spor ile karşılaşacak.