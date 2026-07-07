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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında elde ettikleri başarılı sonuçla yarı final bileti aldı.

27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında mücadele eden Bilecik kız takımı, müsabakaları 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Bilecik ekibi, 10 Ağustos'ta Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılarıyla Bilecik'i gururlandıran sporcular ile antrenörlerini elde ettikleri derece dolayısıyla tebrik ederek, Eskişehir'de gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında başarılar diledi.