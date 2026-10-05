Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekiplerinin Kent Ormanı’nda gerçekleştirdiği devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Ormanı’ndaki devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araç ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.