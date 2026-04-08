

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve beraberindeki Bilecik Kent Belliği proje ekibi İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen bu önemli ziyarette Başkan Aynur ve proje ekibi Bilecik Kent Belliği projesi ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında Müdür Bozkurt’a bilgiler verdi.

Görüşmede ayrıca, UNESCO tarafından 2026 yılının Şeyh Edebali Yılı ilan edilmesi kapsamında, Bilecik Kent Belleği olarak gerçekleştirilebilecek projeler ve iş birliği imkânları üzerine verimli bir değerlendirme yapıldı.

Ziyaret sonrası Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Müdür Bozkurt’a nazik misafirperverliği, yakın ilgisi ve kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür etti.