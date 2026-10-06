Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan ve beraberindeki heyet, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan’ın yanı sıra Çevre Meclisi Başkanı Prof. Dr. Edip Avşar ve meclis üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette heyet, İl Müdürü Engin Öztürk ve kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı İl Müdürü Engin Öztürk ile ekibine teşekkür edildi.