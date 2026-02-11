Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Yazar – Şair Söyleşileri kapsamında vatandaşları şiirin söze, müziğin dizelere karıştığı özel bir buluşmaya davet ediyor.

Gitar eşliğinde şiir dinletisi ile edebiyat ve müziği aynı atmosferde buluşturacak etkinlik 12 Şubat Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kent Konseyinden yapılan duyuruda, "Sözcüklerin tınıya, tınının duyguya dönüştüğü bu keyifli etkinlikte buluşmak dileğiyle. Tüm halkımız davetlidir." denildi.