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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi, çocukların kitaplarla buluşmasını ve okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla Çocuk Kitaplığı’na üye olan çocuklara kitap hediye edecek.

Çocukların hayal güçlerini geliştirebilecekleri ve kitaplarla yeni dünyalar keşfedebilecekleri Çocuk Kitaplığı, minik okurlarını bekliyor. Başlatılan çalışma kapsamında kitaplığa üye olan her çocuğa bir çocuk kitabı hediye edilecek.

“Her kitap yeni bir macera, her sayfa yeni bir keşif” anlayışıyla yürütülen çalışmayla çocukların küçük yaşlardan itibaren kitaplarla güçlü bir bağ kurmaları amaçlanıyor.

Bilecik Kent Konseyi, kentteki çocukları Çocuk Kitaplığı’na üye olmaya ve okuma yolculuğuna katılmaya davet etti.

Çocuk Kitaplığı, İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak No:1 Merkez/Bilecik adresinde bulunan Kent Konseyi binasında hizmet veriyor.