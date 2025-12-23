Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Kent Konseyi tarafından ilki gecen hafta sonu düzenlenen Yazar–Çocuk Buluşmaları devam ediyor.

Yazar–Çocuk Buluşmalarının ikincisinde Yazar İlknur Öztulum, okurları ile keyifli ve kitap dolu bir buluşma için Bilecik Kent Konseyi’nde olacak.

7 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te gerçekleşecek buluşmaya 5-14 yaş arası çocuklar davet edildi.

Kitapların dünyasında merak ve hayal dolu bir buluşmanın çocukları beklediği buluşmaya katılım için görselde yer alan kare kod üzerinden katılım formunun doldurulması gerekiyor.