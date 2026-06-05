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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından düzenlenen “Çevre Meclisi Söyleşileri: Sürdürülebilirlik, İklim Bilinci ve Sıfır Atık” programı gerçekleştirildi.

Programa Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Türk Kadınlar Birliği Başkanı ve Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan, Bilecik Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı N. Filiz Eğilmez, Edebali Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Eczacı Erkan Beler ile birlikte akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Bilecik Belediyesi Sürdürülebilirlik Uzmanı Sevgi Akkoy’un üstlendiği programın açılışında Çevre Meclisi’nin kuruluş amacı, vizyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Çevre Meclisi’nin çevresel farkındalığın artırılması, sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yerel katılımın güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı.

Açılış konuşmasında ayrıca önümüzdeki süreçte farklı illerdeki belediyeler ve çevre meclisleriyle iş birliği ağlarının geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, ortak projeler ve bilgi paylaşımı yoluyla yerel yönetimler arasında çevre ve sürdürülebilirlik alanında güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine dikkat çekildi.