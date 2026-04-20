Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyinde küçükler ve yetişkinler için Almanca ve İngilizce atölyelerinin ardından şimdide Kadın Girişimciler için İngilizce Atölyesi başlıyor.

Kadın girişimciler Eğitmen Rengin Nohutcu ile 4 hafta boyunca İngilizceyi keyifle öğrenecek.

Bilecik Kent Konseyi ve S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan İngilizce Atölyesinin ilk haftası Kent Konseyi hizmet binasında 30 Nisan 2026 Perşembe günü 18.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek.

Katılım için afişte yer alan QR kodun kullanabileceği belirtilerek, "Kendine yatırım yapmak isteyen tüm kadınları bu yolculuğa bekliyoruz." denildi.