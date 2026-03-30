Bilecik Kent Konseyinde İngilizce dersleri başlarken, dersteki ilk konu işlendi.

İngilizce dersinin ilk konusunda öğrenciler “Do you like…?” sorusunu öğrenerek hobileri hakkında konuşmayı denedi.

Öğrenciler kendi sevdikleri aktiviteleri paylaşırken hem yeni kelimeler öğrendi hem de İngilizce konuşma pratiği yaptı.

Bilecik Kent Konseyi hizmet binasındaki İngilizce derslerinin ilk haftası Rengin Nohutcu eğitmenliğinde, keyifli ve verimli bir şekilde tamamlanırken derse katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.