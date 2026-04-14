

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyinde her hafta düzenlenen İngilizce Atölyesi öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımı ile sürüyor.

Bu haftaki atölyede “animals” konusu ve “Can you…?” soru kalıbını öğrenen öğrenciler eğlenceli etkinlikler yaptı.

Atölyede öğrenciler yeni kelimeler öğrenirken aynı zamanda soru sormayı ve cevap vermeyi de pratik etme fırsatı buldu.

Bilecik Kent Konseyinden atölyenin ardından yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, değerli katkıları için eğitmenimiz Rengin Nohutcu’ya ayrıca teşekkür ederiz" denildi.