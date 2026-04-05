YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Vildan Poyraz Coşkun ile gerçekleştirecek olan Geri Dönüşüm Atölyesinde, kullanılmayan şişeler estetik ve özgün tasarımlara dönüştürülecek.

Yetişkinlere özel olarak düzenlenecek Geri Dönüşüm Atölyesi için başvuruların 1–10 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ve atölyenin kontenjan ile sınırlı olduğu duyuruldu.

Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında 14 Nisan 12.00–13.30 ve 16 Nisan 11.30–13.00 saatleri arasında düzenlenecek atölye için gerekli şişelerin temizlenmiş şekilde katılımcılar tarafından getirileceği belirtildi.