Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi’nde, Kültür Sanat Meclisi tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Eko turizme verdiği destek ve “Toprağın Kadınları” projesi kapsamında ödül alan, aynı zamanda “En Çok Kitap Okuyan Kadın” ödülüne layık görülen Bedriye Berber Engin ile söyleşi programı düzenlendi.

Yaşam deneyimlerini, üretim hikâyesini ve kitaplarla kurduğu güçlü bağı katılımcılarla paylaşan Bedriye Berber Engin, ilham veren anlatımıyla büyük ilgi gördü.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen müzik dinletisi ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Etkinliğin ardından Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, kültür, sanat ve üretimin bir araya geldiği bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür edildi.