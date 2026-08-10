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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan başkanlığında yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kent Konseyi hizmet binasındaki toplantıda kentin gelişimine katkı sağlayacak gündem maddeleri değerlendirilerek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve çalışma planları ele alındı.

Bilecik Kent Konseyinden toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Alınan kararların Bilecik'imize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, yeni dönemin kentimiz adına verimli, başarılı ve iş birliği içinde geçmesini temenni ediyoruz. Birlikte üreten, birlikte yöneten ve birlikte gelişen bir Bilecik için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” denildi.