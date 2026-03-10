

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi tarafından düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başlıyor.

Öğr. Gör. Dr. Salanur Yılmaz eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmasının ilk dersi 26 Mart Perşembe günü 13.00 – 15.00 saatleri arasında Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Bilecik Kent Konseyinden yapılan duyuruda, 4 hafta sürecek olan atölye çalışmasının tamamen ücretsiz, yetişkinlere yönelik olduğu ve kontenjan ile sınırlı olduğu belirtildi.

Yapılan duyuruda, “Yazma becerilerinizi geliştirmek, farklı yazı tekniklerini öğrenmek ve yaratıcı düşüncenizi güçlendirmek için siz de atölyemize katılabilirsiniz. Katılmak için afişte yer alan QR kodu okutarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.” denildi.