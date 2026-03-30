Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi ve Kültür ve Sanat Meclisi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ile birlikte Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Büyüklerle sıcak ve samimi sohbetlerin edildiği, müzik ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile keyifli anların yaşandığı, sevgi dolu bir gün geçirildi.

Bilecik Kent Konseyinden etkinlik sonrası yapılan açıklamada, "Onların hayat tecrübelerini dinlemek ve yüzlerindeki gülümsemeye ortak olmak bizler için çok değerliydi. Etkinliğimize katkı sağlayan Bağlama Eğitmeni Kazım Kaya’ya ve Bilecik Kent Konseyi Halk Oyunları Ekibi’ne teşekkür ederiz. Sevgi, saygı ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu özel günde emeği geçen herkese minnettarız." denildi.