Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Kent Konseyi Tiyatro Kulübü, yeni dönem çalışmalarına katılmak isteyen tiyatroseverler için kayıtların başladığını duyurdu.

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‎Tiyatro eğitmeni, yönetmen ve oyuncu Enis Zeytinler’in öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalarda, tiyatroya ilgi duyan katılımcılar sahne deneyimi kazanma ve tiyatro çalışmalarında yer alma imkânı bulacak. Zeytinler, 63 yıllık tiyatro birikimini Kent Konseyi çatısı altında katılımcılarla paylaşacak.

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‎Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Tiyatro Kulübü çalışmalarına katılmak isteyenler için son kayıt tarihi 5 Ekim 2026 olarak açıklandı. Başvurular duyuruda yer alan QR kod üzerinden yapılabilecek.

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‎Yeni dönem kapsamında ilk tanışma toplantısı ise 6 Ekim 2026 tarihinde saat 17.30’da Bilecik Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek.

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‎Tiyatroya ilgi duyan ve sahne deneyimi yaşamak isteyen tüm vatandaşlar kulüp çalışmalarına davet edildi.