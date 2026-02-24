Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Seçimli Genel Kurul Toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyi hizmet binası toplantı salonunda yapılan genel kurulda Başkanlık için Bilgehan Yeşil ve Nejla Eker aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda Bilgehan Yeşil, Kültür ve Sanat Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Seçimli genel kurulun ardından Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, "Yeni kültür ve sanat meclisi başkanımızı tebrik eder, görev süresi boyunca başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini temenni ederiz. Toplantımıza katılım sağlayan ve sürece katkı sunan tüm üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ederiz." denildi.