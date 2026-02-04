

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyinin Kent Belleği projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü ile iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü ile Bilecik Kent Belleği projesinin kurumsal ve akademik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Meclis Başkanı Filiz Eğilmez, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen protokol sayesinde Bilecik Kent Belleği projesindeki çalışmaların daha da ileriye taşınacağı ifade edildi.