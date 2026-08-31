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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından yeni dönem başladı.

Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirilen seçim sonucunda Emir Arslan Karlıdağ, üyelerin oylarıyla Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı seçildi.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemde gençlerin fikirlerinin, enerjisinin ve hayallerinin kentin geleceğine taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Gençlik Meclisi Başkanı seçilen Emir Arslan Karlıdağ ve meclis üyelerine çalışmalarında başarı dilenirken, gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı ve daha güçlü bir Bilecik için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.