Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi Fotoğraf Atölyesi, çalışmaları kapsamında fotoğraf sergisi açmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf Eğitmeni Hatice Aslankaya Dindar ile geçtiğimiz yıl başlanan ve konsept olarak yalnızca cep telefonu ile Bilecik'in fotoğraflanmasını esas alan çalışmalar meyvelerini vermeye hazırlanıyor.

Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, "Yaklaşık olarak 6 aydır hazırlık çalışmalarımıza devam ettiğimiz sergimizi çok yakında Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacağız." denildi.