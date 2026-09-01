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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi sorumluluğu görevini Rengin Nohutcu üstlendi.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Çocuk Meclisi bünyesinde yeni bir görevlendirme gerçekleştirildiği belirtilerek Rengin Nohutcu’nun Çocuk Meclisi sorumluluğunu üstlendiği duyuruldu.

Çocukların fikirlerini, hayallerini ve taleplerini daha güçlü şekilde ifade edebilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Çocuk Meclisi’nde, yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalarla çocukların kent yaşamına katılımının artırılması hedefleniyor.

Kent Konseyindan konuya ilişkin yapılan açıklamada Nohutcu’ya yeni görevinde başarılar dilenerek, “Birlikte üreten, birlikte öğrenen ve çocukların söz sahibi olduğu daha güzel bir Bilecik için…” ifadelerine yer verildi.