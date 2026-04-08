Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu 19. toplantısı yapılırken toplantıda projenin önümüzdeki dönem çalışmaları planlandı.

İstikrar ve titizlikle sürdürülen Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu toplantılarının 19.’su Kent Konseyi hizmet binasında yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve Bilecik Kent Belleği Meclisi Başkanı Filiz Kırmacı Eğilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar tarafından Bilecik Kent Belleği’ne kazandırılan yeni koleksiyonlar titizlikle değerlendirildi.

Ayrıca YouTube paylaşımları, planlanan ziyaret programları ve devam eden çalışmalar üzerine kapsamlı bir değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından kişisel arşivlerini Bilecik Kent Konseyi’ne emanet ederek dijital arşivin zenginleşmesine katkı sunan tüm vatandaşlara duyarlılıkları ve kıymetli destekleri için bir kez daha teşekkür edildi.