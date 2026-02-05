Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Belleği 16. Yayın Kurulu toplantısı Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yeni koleksiyonların değerlendirildiği toplantıya ODTÜ Tarih Bölümü öğrencisi Efe Dolan konuk olarak katıldı.

Olağan gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve Belediye Meclis Üyesi Mimar Funda Didem Mean Kent Konseyinde ağırlanarak, kendilerine yeni açılacak mahalle ve sokaklara verilecek isimler için Bilecik Kent Belleği arşivlerinden derlenen ve Bilecik'in kültürü ile tarihine katkı sunmuş önemli isimlerden oluşan bir öneri listesini sunuldu.