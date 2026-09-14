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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Bilecik Kent Belleği arşivinde bulunan tarihi fotoğraf ve kartpostallardan oluşan mini sergi ziyaretçilerle buluştu.

Şenlikler kapsamında hazırlanan sergide, Bilecik’in geçmişine ışık tutan ve kentin farklı dönemlerinden izler taşıyan fotoğraf ile kartpostallar yer aldı. Arşiv materyalleri aracılığıyla Bilecik’in tarihi ve kültürel hafızasının ziyaretçilere aktarılması amaçlandı.

Geçmişten günümüze kentin değişimini ve kültürel mirasını yansıtan eserler, şenlik alanında vatandaşların ilgisine sunuldu. Bilecik Kent Belleği tarafından yapılan açıklamada, tarihi fotoğraf ve kartpostallar aracılığıyla kentin geçmişine birlikte tanıklık etmekten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kent tarihinin korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.