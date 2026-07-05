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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ



Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında bu hafta 27.’si gerçekleştirilen yayın kurulu toplantısında, rutin gündemin dışına çıkılarak farklı başlıklar ele alındı.

Toplantıda ilk olarak Bilecik Kent Belleği internet sitesinin teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ile yeni hatıra kartpostallarının basım sürecine ilişkin planlamalar yapıldı.

Ardından, önümüzdeki aylarda Bilecik'te farklı kent belleği çalışmalarını yürüten ekipler ile şehir koleksiyonerlerinin ağırlanacağı programın kapsamı ve uygulama detayları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.