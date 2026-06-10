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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu Ekibi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofisi’nde “Bilecik'te Gençlik ve Şehir Bilinci: Geçmişten Geleceğe Buluşma” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

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‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Dilara Uslu’nun moderatörlüğünde keyifli ve verimli bir söyleşi gerçekleştirildi.

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‎Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur söyleşinin ardından, "Projemizi ilgililerle paylaşma imkânı sunan bu etkinlikte, davetleri ve nazik ev sahiplikleri için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Dayanışma Topluluğu’na teşekkür ederiz." dedi.