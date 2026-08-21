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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu, 32. Yayın Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirerek hem vatandaşlardan gelen yeni koleksiyonları değerlendirdi hem de 5 Eylül’de düzenlenecek programın hazırlıklarını ele aldı.

Toplantıda Bilecik Kent Belleği’ne vatandaşlar tarafından ulaştırılan yeni koleksiyonlar incelenerek yapılacak çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Yayın Kurulu üyeleri, toplantının ardından hazırlıkları devam eden 5 Eylül programını yeniden gözden geçirdi. Program kapsamında yapılması planlanan çalışmalar ele alınırken çeşitli ziyaretler de gerçekleştirildi.

Bilecik’in birlik ve beraberliğini ön plana çıkaracak programın hazırlıklarında sona yaklaşıldığı belirtilerek, “Bilecik’imizin birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşayacağımız, tüm Bileciklilerin davetli olduğu bu özel program için artık sona yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

5 Eylül programının ayrıntılarının önümüzdeki günlerde Bilecik Kent Belleği’nin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.