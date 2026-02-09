Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konsey Başkanı Hakkı Aynur, Bilecik Kent Belleği Meclisi Başkanı Filiz Eğilmez ve diğer meclis üyelerinin katılımıyla Bilecik Kent Belleği Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Kent Konseyi hizmet binasındaki toplantıda yeni koleksiyonlar ve söyleşi çekimleri incelenerek projeye dair önemli kararlar alındı.

Ayrıca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'yle imzalanan iki ayrı paydaşlık protokolü kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kent Konseyinden toplantının ardından yapılan açıklamada, "Belleğimizi hep birlikte büyütüyor, tarihî değerlerimizi ortaya çıkarıyor ve geleceğe aktarıyoruz. Bilecik Kent Belleği projemizle geçmişi bugüne taşıyoruz." denildi.