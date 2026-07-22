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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Belleği 30. Yayın Kurulu toplantısı Kent Konseyi Hizmet binasında yapılırken, Bilecik Kent Belleği internet sitesi ile ilgili önemli kararlar alındı.

Toplantıda ilk olarak Bilecik Kent Belleği projesinin mevcut durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Ardından vatandaşlardan gelen görüş, öneri ve geri bildirimleri tek tek ele alınarak, bilecikkentbellegi.bilecik.bel.tr'nin kullanım deneyimini iyileştirecek ve teknik altyapısını güçlendirecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası Bilecik Kent Belleği Projesinin her anlamda iyileştirilmesi ile ilgili adımların kararlılıkla atılacağı vurgulandı.