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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Belleği Projesinin 25. Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.

Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların projeye bağışladığı yeni koleksiyonlar incelenerek kent belleğine kazandırılacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

ODTÜ Tarih Bölümü lisans öğrencisi Efe Dolan’ın da toplantıya katılarak hazırladığı sunum ve görüşleriyle proje çalışmalarına katkı sunduğu toplantının ardından yapılan açıklamada “Kentimizin hafızasını korumamıza, geçmişimizi geleceğe taşımamıza ve Bilecik’in köklü tarihini gün yüzüne çıkarmamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” denildi.