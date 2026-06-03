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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Kent Belleği 23. Yayın Kurulu toplantısı Kent Konseyi hizmet binasında yapıldı.

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‎Toplantıda, projenin altyapısal süreçlerinin geliştirilmesi ve katılınması planlanan fuarlarda kullanılacak tanıtım materyalleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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‎Kurul üyeleri 150'den fazla özel arşive ulaşan Bilecik Kent Belleği çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşları, Bilecik'e dair fotoğraf, belge ve diğer arşiv materyalleriyle Bilecik Kent Konseyi'ne beklediklerini belirterek, "Birlikte, şehrimizin hafızasını geleceğe taşıyoruz." dediler.